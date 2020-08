Szykują protest przeciwko restrykcjom w związku z pandemią. Berlińska policja prosi o posiłki

W weekend w Berlinie ma odbyć się demonstracja przeciw polityce niemieckich władz wobec pandemii. Stołeczna policja zażądała przysłania posiłków z innych części kraju, by poradzić sobie z manifestacją. Sąd wydał w piątek zgodę na protest, unieważniając zakaz wydany przez władze Berlina.

Sąd administracyjny w piątek uznał jednak, że o bezpośrednim zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego nie można wnioskować ani z przebiegu wcześniejszych demonstracji, ani z krytycznego stosunku uczestników do zasad przeciwepidemicznych.

Organizatorom postawiono jednak warunki. Zostali zobowiązani m.in. do przesunięcia sceny, by zapewnić uczestnikom więcej miejsca, oraz do przypominania im za pośrednictwem komunikatów nadawanych przez megafon oraz służb porządkowych o konieczności zachowania odstępu.