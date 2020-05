Niemieckie rzeźnie nowym ogniskiem epidemii. W tle "fatalna" sytuacja migrantów ze wschodu

W ostatnich dniach u co najmniej 260 pracowników rzeźni Westfleisch w mieście Coesfeld (Nadrenia Północna-Westfalia) zdiagnozowano COVID-19. Zakład zatrudnia 1200 pracowników, z czego wielu to migranci z Europy Środkowej i Wschodniej – głównie Rumuni, Bułgarzy oraz Polacy. Jak pisze "Deutsche Welle", powodem rozprzestrzeniania się wirusa w zakładzie były fatalne warunki zakwaterowania pracowników – ciasne, przeludnione pomieszczenia i niski standard sanitarny.

W związku z pojawieniem się licznych zakażeń, władze nakazały tymczasowe zamknięcie ubojni. Do 33 infekcji doszło także w siostrzanej spółce zakładu w Coesfeld - w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Oer-Erkenschwick koło Recklinghausen. Produkcję wstrzymał także inny zakład mięsny w Bad Bramstedt (Szlezwik-Holsztyn), gdzie wykryto 50 przypadków koronawirusa wśród zatrudnionych tam ponad 250 pracowników – podaje "DW".

Reakcja niemieckich władz

W środę głos w sprawie zabrała kanclerz Angela Merkel, która mówiła w Bundestagu o "niepokojących wieściach" z zakładu Westfleisch. Przyznała, że warunki mieszkalne pracowników ubojni pozostawiały wiele do życzenia. - Nie jestem zadowolona z tego, co tam zobaczyliśmy - przyznała, dodając, że "trzeba sprawdzić, kto ponosi za to odpowiedzialność".