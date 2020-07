"Musimy działać teraz". Szef gabinetu Merkel o tym, co pozwoli przetrwać jesień i zimę

Szef gabinetu kanclerz Angeli Merkel minister Helge Braun podczas poniedziałkowej konferencji przekazał, że rząd federalny omawiał w poniedziałek możliwość wprowadzenia ewentualnego obowiązku testów na obecność SARS-CoV-2 u Niemców, wracających z zagranicy. Zwrócił uwagę, że dobowy wzrost liczby nowych zakażeń budzi niepokój rządu, ale poprosił o cierpliwość, gdyż urzędnicy rządowi wyjaśniają, czy zmuszanie kogokolwiek do testów jest zgodne z poszanowaniem podstawowych praw człowieka. - Stosunkowo szybko znajdziemy rozwiązanie - zaznaczył minister.

- Jak dotychczas dobrze przeszliśmy przez kryzys (związany z koronawirusem - red.), ale to bardzo ważne - jeśli chcemy dobrze kryzys przetrwać jesienią i zimą - musimy działać teraz. Musimy teraz pracować nad tym, żeby mieć pewność, że liczba infekcji znowu spadnie i musi być na możliwie jak najniższym poziomie na koniec lata. Zgodnie z dotychczasową wiedzą, łatwiej nam utrzymać tę liczbę na niskim poziomie latem niż jesienią i zimą, na co wskazała dzisiaj ponownie WHO - zaznaczył Braun.