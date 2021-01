Reuters: niemiecki rząd rozważa opóźnienie podawania drugiej dawki szczepionki

Niemieckie ministerstwo zdrowia zwróciło się do ekspertów o radę w sprawie opóźnienia podawania drugiej dawki szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko COVID-19 - informuje agencja Reutera, która dotarła do potwierdzającego to dokumentu.

Niemiecki reosrt zdrowia zwrócił się do niezależnej komisji do spraw szczepień o opinię w sprawie ewentualnego opóźnienia podawania drugiej dawki o więcej niż przewidziane dzisiaj maksymalnie 42 dni.

Szczepionka przyjmowana w dwóch dawkach

W związku z tym zmieniono wytyczne dotyczące drugiej dawki szczepionki, które do tej pory mówiły, że powinna być ona podawana w ciągu 21 dni od pierwszej. Według nowych zaleceń, w przypadku preparatu Pfizera i BioNTechu druga dawka szczepionki może być podawana od 3 do 12 tygodni po pierwszej, zaś w przypadku preparatu AstraZeneca - od 4 do 12 tygodni po pierwszej dawce. W Niemczech, tak jak w całej Unii Europejskiej do szczepień przeciwko COVID-19 używa się na razie tylko szczepionek Pfizer/BioNTech.