"Jesteśmy na rozdrożu". Niemcy notują rekordową liczbę zakażeń, minister zdrowia nie chce zwlekać

W ciągu ostatniej doby w Niemczech odnotowano rekordową liczbę ponad 76 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Szef resortu zdrowia Jens Spahn wezwał do ograniczenia kontaktów i wciśnięcia hamulca. - Im bardziej będziemy naciskać, tym lepiej - zaapelował. Szef Instytutu Roberta Kocha Lothar Wieler ocenił, że kraj znajduje się "na rozdrożu". - Możemy wybrać drogę prowadzącą do chaosu lub taką, która odciąży system opieki zdrowotnej - mówił.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zgłoszono 76 414 nowych infekcji - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zapadalność siedmiodniowa wzrosła do 438,2 i jest wyższa niż kiedykolwiek. Wskaźnik hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w ostatnim tygodniu to 5,8 na 100 tysięcy mieszkańców.

Minister zdrowia nie chce czekać

"Jesteśmy na rozdrożu"

Uruchamiają "latające oddziały intensywnej terapii"

Wojsko użyje do transportu pacjentów wymagających intensywnej terapii dwóch samolotów Airbus A310 MedEvac. Jak podaje agencja dpa, pierwszy z nich ma wylądować na bawarskim lotnisku Memmingen w piątek o godzinie 14, skąd zabierze ciężko chorych pacjentów do Muenster-Osnabrueck (Nadrenia Północna-Westfalia).

"Te samoloty to latające oddziały intensywnej terapii" - wyjaśnia dziennik "Tagesspiegel". Obecnie siły powietrzne mają dwa takie samoloty, przygotowane do misji ratunkowej. Na ich pokładach znajduje się sześć miejsc zabiegowych, a także specjalnie przystosowane dwa urządzenia do intensywnej terapii. Gotowa do użycia jest ponadto wojskowa maszyna A400M MedEvac.