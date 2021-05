1,35 miliona zaszczepionych jednego dnia w Niemczech

Wskaźnik szczepień, jak zauważyła agencja dpa, różni się w zależności od kraju związkowego. Najlepszy wynik ma Saara, gdzie co najmniej jedną dawkę przyjęło 40,4 proc. mieszkańców, a najgorszy Saksonia, gdzie jest to 31,1 proc.

"Kto oszukuje, ryzykuje dotkliwą grzywnę, a nawet karę więzienia"

Prace nad certyfikatem szczepień

- Gdy wszyscy cieszymy się na wakacje, jest to szczególnie ważne. Trzeba jednak zagwarantować, że wszystko, co tam jest wpisane, to prawda. Dlatego tak istotne jest, by punkty szczepień wydawały odpowiednie potwierdzenia - wyjaśniła.