Nowe restrykcje weszły w życie. Tysiące policjantów wysłano do kontroli

W poniedziałek w Niemczech weszły w życie nowe obostrzenia z powodu pandemii COVID-19. "MSW wysłało tysiące policjantów do egzekwowania przestrzegania nowych środków ochronnych na lotniskach, granicach krajowych oraz w pociągach" - przekazał w poniedziałkowej publikacji tygodnik "Spiegel".

Policjanci mają przeprowadzać wyrywkowe kontrole osobiste zarówno na lotniskach, jak i na zwykłych przejściach granicznych. Będą też informować osoby przybywające do Niemiec z obszarów szczególnie zagrożonych pandemią o przepisach dotyczących koronowirusa. Przewidują one przy wjeździe do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka test na koronawirusa i kwarantannę.