Oktoberfest odwołany. "W tym roku nic nie jest normalne"

Soeder zwrócił uwagę na masową liczbę zakażeń koronawirusem, do których doszło w niemieckich miastach podczas świętowania karnawału oraz w sezonie zimowym w kurortach narciarskich.

Ucierpią nie tylko fani piwa

Burmistrz Monachium Dieter Reiter powiedział, że około 70 procent gości Oktoberfestu to mieszkańcy Bawarii, a 30 procent to goście zagraniczni. Przekazał, że przy tej liczbie turystów z całego świata ryzyko pojawienia się nowych infekcji jest zbyt duże.

W tym roku Oktoberfest miał rozpocząć się 19 września i potrwać do 4 października. Jak informował w poniedziałek niemiecki dziennik "Bild", część organizatorów próbowało przeforsować ideę organizacji festynu w skromniejszym wydaniu ze wstępem tylko dla lokalnych gości. Miasto odrzuciło jednak ten pomysł.

Oktoberfest to największe święto piwa na świecie

Kilkusetletnia tradycja

Oktoberfest to największe święto piwa na świecie, które odbywa się w Monachium. Co roku w trakcie zabawy wypijanych jest około pięciu milionów litrów trunku, do czego zjada się setki tysięcy kiełbasek i kurczaków.