Niemcy przedłużają częściowy lockdown. "Niebezpieczeństwo się nie skończyło"

Angela Merkel powiedziała w środę po spotkaniu z premierami krajów związkowych, że ograniczenia związane z pandemią COVID-19 zostaną przedłużone do 20 grudnia. - Wykładniczy wzrost liczby zakażeń został złamany, stroma krzywa stała się spłaszczoną krzywą, ale liczba zakażeń pozostaje na poziomie, który jest zdecydowanie zbyt wysoki – zwróciła uwagę kanclerz Niemiec.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z szefami landów, poświęconym przedłużeniu ograniczeń związanych z pandemią, niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała, że gwałtowny wzrost liczby nowych zakażeń został przerwany. - Ale to tylko częściowy sukces - podkreśliła. W związku z tym środki przyjęte od początku listopada powinny pozostać w mocy także w grudniu.

"Niebezpieczeństwo się nie skończyło"

Premier Bawarii Markus Soeder mówił o "bardzo poważnej sytuacji". Blokada była znacznie łagodniejsza niż w innych krajach, więc sukces był do tej pory ograniczony. - Niebezpieczeństwo się nie skończyło - mówił Soeder. - Są to najwyższe wskaźniki zakażeń, jakie kiedykolwiek mieliśmy w Niemczech - dodał.

- Po raz kolejny ograniczamy kontakty do pięciu osób z dwóch gospodarstw domowych - powiedziała Angela Merkel. Wyjątkiem są Święta Bożego Narodzenia, kiedy do dziesięciu osób będzie mogło przebywać razem. Dzieci w wieku poniżej 14 lat są zwolnione z ograniczenia.

Niemcy przedłużą do 20 grudnia ograniczenia związane z pandemią

Niemcy przedłużą do 20 grudnia ograniczenia związane z pandemią Reuters

W regionach o wartości 200 nowych zakażeń na 100 000 osób w ciągu siedmiu dni, podjęte zostaną dalsze działania. Obecnie dotyczy to 63 powiatów. Sklepy hurtowe i detaliczne pozostają otwarte. Ważne jest jednak zapewnienie, żeby w sklepach nie było więcej niż jednego klienta na 10 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Dotyczy to wszystkich sklepów o powierzchni do 800 metrów kwadratowych. W przypadku dodatkowego obszaru należy zapewnić 20 metrów kwadratowych na klienta. Wymóg noszenia maseczek zostanie rozszerzony i będzie miał zastosowanie również przed sklepami detalicznymi i na parkingach.