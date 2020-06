Koronawirus w niemieckiej rzeźni. Niemal co piąty pracownik zakażony

Koronawirusa potwierdzono u 1131 pracowników zamkniętych z powodu pandemii największych niemieckich zakładów mięsnych w powiecie Guetersloh w Nadrenii Północnej-Westfalii. Do niedzieli próbki do testów na obecność wirusa pobrano od wszystkich 6139 pracowników zakładu - podała w poniedziałek dpa, powołując się na powiatowe władze.

Władze przekazały, że nie przebadano jeszcze próbek pobranych od 240 osób. Oznacza to, że sytuacja epidemiczna załogi należącej do koncernu Toennies rzeźni w mieście Rheda-Wiedenbrueck jest trudna, ale korzystniejsza niż się początkowo obawiano - do czwartku koronawirusa wykryto aż u 730 spośród 1106 przebadanych pracowników.