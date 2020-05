Niemcy zaczynają odmrażać gospodarkę. Merkel: pierwsza faza walki za nami

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNCIE NA TVN24 GO >>> W drugiej połowie maja wznowione zostaną rozgrywki pierwszej i drugiej piłkarskiej Bundesligi - przekazała Merkel. Ponownie dozwolone będą również treningi sportowe, które odbywają się na świeżym powietrzu.

Utrzymanie dystansu, zasłanianie nosa i ust

Kanclerz Angela Merkel podkreśliła, że przy otwieraniu kraju muszą być zachowane podstawowe zasady unikania infekcji: utrzymanie odstępu co najmniej 1,5 metra, ograniczenie liczby osób przebywających w jednym miejscu, zasłanianie nosa i ust maseczką lub szalem i zapewnienie szczególnych norm higienicznych.

Władze zdecydowały też, że członkowie dwóch gospodarstw domowych, np. dwie rodziny lub dwie pary, będą mogły się spotykać. Dotychczas poza mieszkaniem Niemcy musieli poruszać się w parach, w grupie rodziny lub osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe. W tej poszerzonej formule ograniczenia kontaktów obowiązywać będą przynajmniej do 5 czerwca.

Jeśli w ciągu doby na terenie konkretnego powiatu zostanie zidentyfikowanych ponad 50 nowych infekcji SARS-CoV-2 na 100 tys. mieszkańców, to lokalne władze będą zobowiązane do ponownego wprowadzenia stosownych obostrzeń - zadecydowali wspólnie kanclerz i premierzy landów. Politycy podtrzymali także zakaz organizowania imprez masowych do 31 sierpnia.