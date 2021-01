Niemcy czeka "co najmniej 10 trudnych tygodni" z niedoborem szczepionek

"Produkcji szczepionek nie da się zwiększyć w ciągu czterech tygodni. Jeśli to się uda za kilka miesięcy, będzie to bardzo szybko" - poinformował na Twitterze Jens Spahn. "To po prostu dlatego, że jakość musi być bardzo dobra" - dodał minister zdrowia, podkreślając, że Niemcy czekają "co najmniej 10 trudnych tygodni" z niedoborem szczepionek.