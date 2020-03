Minister odmówił podania ręki Merkel. "To nie ma nic wspólnego z brakiem manier"

70-letni minister tłumaczył w niedzielę dziennikowi "Bild am Sonntag", że idąc za radami lekarzy, zrezygnował z tradycyjnego sposobu witania się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. - To nie ma nic wspólnego z brakiem manier - zaznaczył polityk bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU).

Niemcy nie wydały oficjalnego ostrzeżenia przed uściskami dłoni, w przeciwieństwie do Francji, w której minister zdrowia Olivier Veran zalecił powstrzymanie się od tej formy powitania. Radził także unikać popularnych wśród Francuzów pocałunków w policzek - pisze "New York Times".

Niemcy walczą z koronawirusem

W rozmowie z "Bildem" Seehofer nie wykluczył - w sytuacji, w której epidemia urosłaby w Niemczech do bardzo dużych rozmiarów - pomysłu izolacji całych miast lub regionów, tak jak zrobiły to władze w Chinach. Podkreślił jednak, że to rozwiązanie mogłoby zostać zastosowane tylko w ostateczności. Polityk wyraził nadzieję, że szczepionka przeciwko nowemu koronawirusowi zostanie opracowana do końca roku.