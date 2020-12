Niemcy się zamykają. Święta i Nowy Rok w lockdownie

Rząd kanclerz Niemiec Angeli Merkel zdecydował o lockdownie kraju. Wiele sektorów gospodarki wstrzyma lub ograniczy działalność od 16 grudnia. Stan ten potrwa co najmniej do 10 stycznia. - Chciałabym lżejszych obostrzeń, ale z powodu świątecznych zakupów liczba kontaktów społecznych wyraźnie wzrosła - wyjaśniła Merkel.

Plan kolejnych ograniczeń został przygotowany podczas spotkania kanclerz Niemiec z władzami krajowymi w ostatnich dniach. Zgodnie z projektem rządu w Berlinie już od środy 16 grudnia przez niemal cztery tygodnie - do 10 stycznia - otwarte mają być tylko te sklepy, których działalność jest niezbędna do codziennego funkcjonowania. Otwarte pozostaną też apteki i banki.

"Miękki lockdown" w Niemczech

Obecnie w Niemczech panują obostrzenia, wprowadzone na początku listopada i przez niemiecką prasę nazwane "miękkim lockdownem". Sklepy hurtowe i detaliczne są otwarte, ale na jednego klienta musi przypadać co najmniej 10 metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Dotyczy to wszystkich sklepów o powierzchni do 800 metrów kwadratowych, natomiast w przypadku większej powierzchni należy zapewnić 20 metrów kwadratowych na klienta.

Do 10 stycznia mają obowiązywać także restrykcje dotyczące kontaktów społecznych, które limitują spotkania do pięciu osób z co najwyżej dwóch gospodarstw domowych, a wyjątkiem mają być święta Bożego Narodzenia, gdy razem będzie mogło przebywać do 10 osób. Dzieci w wieku poniżej 14 lat nie są objęte tym obostrzeniem. Od sześciu tygodni zamknięte są także wszystkie bary i restauracje.