"Od II wojny światowej nasz kraj nie musiał stanąć przed takim wyzwaniem"

To jest poważne. Potraktujcie państwo to poważnie - zaapelowała kanclerz Niemiec Angela Merkel w środowym orędziu do narodu. Pandemię koronawirusa i jej konsekwencje określiła mianem największego wyzwania od czasu II wojny światowej.

- Od czasu zjednoczenia Niemiec, w zasadzie od II wojny światowej, nie było większego wyzwania dla naszego państwa, w którym solidarność odgrywałaby tak wielką rolę - powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel w telewizyjnym orędziu do narodu, wyemitowanym w środę.

Merkel zaapelowała do obywateli o przestrzeganie bezprecedensowych zasad ograniczających życie publiczne. - Są to ograniczenia, które nigdy w Republice Federalnej nie zostały wprowadzone - zauważyła. Jak oceniła, wirus zmienił dramatycznie codzienne życie. Odniosła się do zamkniętych szkół, przedszkoli, instytucji kultury i miejsc rozrywki.

Zauważyła, że nie istnieje jeszcze szczepionka, dlatego działania rządu federalnego skupione są na tym, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, rozciągnąć w czasie przyrost nowych zachorowań, a tym samym zaoszczędzić czas na walkę z epidemią.

Kanclerz Niemiec wygłosiła orędzie do narodu PAP/EPA/ARD / POOL

"Teraz dystans jest wyrazem troski"

Merkel ostrzegła, że szpitale zostaną zapełnione, jeśli w krótkim czasie będą przyjmować wielu pacjentów. - To nie są tylko abstrakcyjne liczby statystyczne, ale tu chodzi o czyjegoś ojca, dziadka, matkę, babcię, partnerkę czy partnera. To są ludzie - podkreśliła.

Niemieckie media przypominają, że środowe orędzie było pierwszym specjalnym wystąpieniem telewizyjnym Merkel od czasu objęcia urzędu kanclerskiego w 2005 roku.

Przywódczyni Niemiec odwołała się do poczucia odpowiedzialności obywateli. - To zależy od nas wszystkich. Nie jesteśmy skazani na bierną akceptację rozprzestrzeniania się wirusa. Mamy na to lekarstwo: z szacunkiem zachowajmy od siebie dystans. Teraz tylko dystans jest wyrazem troski - podkreśliła. Jak zaznaczyła, należy tak jak to tylko możliwe ograniczyć ryzyko zakażania się nawzajem.

Źródło: Reuters, Spiegel Online