Merkel o "zwodniczej" sytuacji w kraju. "Musimy być czujni i zdyscyplinowani"

- Musimy być czujni i zdyscyplinowani. Co oznaczać będzie otwarcie sklepów, zobaczymy za dwa tygodnie - powiedziała kanclerz w poniedziałek podczas konferencji prasowej. Z tego powodu obecną sytuację nazwała "zwodniczą". Kanclerz przyznała, że od środy 15 kwietnia, gdy podjęto decyzję o częściowym poluzowaniu obostrzeń i otwarciu sklepów, na dalszy plan zeszły wciąż obowiązujące przepisy, jak m.in. utrzymywanie 1,5 metra odstępu, poruszanie się tylko dwójkami lub w gronie członków rodziny i zakaz podróży turystycznych. - Nadal jesteśmy na początku pandemii. Musimy to w tym tygodniu wciąż powtarzać. Musimy postępować stopniowo, powoli i ostrożnie - oznajmiła. - Szkoda by było, gdybyśmy zrobili krok do tyłu - dodała.