- Bawaria wezwała rząd federalny do jak najszybszego wprowadzenia obowiązkowych testów dla powracających wczasowiczów - powiedział premier tego kraju związkowego Markus Soeder. - Potrzebujemy obowiązkowych testów na lotniskach i potrzebujemy ich jak najszybciej - ocenił. W landzie zaczęto tworzyć dobrowolne centra testowe na koronawirusa na przejściach granicznych, a także na dworcach kolejowych.

W sumie od wybuchu epidemii w Niemczech zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u 205 609 osób, zmarło 9118 z nich. Do poniedziałku wyzdrowiało ok. 190 400 osób. Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas właśnie w Bawarii - 50,5 tysiąca.

Włosi chcą szybkich testów na lotniskach

Nad wprowadzeniem błyskawicznych testów na lotniskach zastanawiają się również Włochy. Dziennik "Il Sole 24 Ore" poinformował o planach wprowadzenia na lotniskach testu na obecność koronawirusa, którego wynik można będzie otrzymać w ciągu 15-20 minut. Minister zdrowia Roberto Speranza zwrócił się w tej sprawie do specjalistów z rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, czyli placówki, która od stycznia jest na pierwszej linii walki z koronawirusem. Jeśli próby wiarygodności testów okażą się pomyślne, możliwe będzie badanie pasażerów samolotów na masową skalę.

Zaostrzone przepisy we Włoszech

Koronawirus we Włoszech

Koronawirus we Włoszech PAP/EPA/GIUSEPPE CATUOGNO

W Lombardii, czyli epicentrum pandemii, 13 osób zostało ukaranych w niedzielę grzywnami w wysokości 400 euro za brak maseczki w metrze. Wysokość kary zmniejszy się do 280 euro, jeśli zapłacona zostanie w ciągu pięciu dni od jej wymierzenia.

- Wydamy rozporządzenie w tej sprawie, bo priorytetem jest obrona Rzymu i Lacjum - powiedział szef wydziału do spraw służby zdrowia we władzach regionalnych Alessio D'Amato. Stołeczna prasa odnotowuje, że autokarami do Wiecznego Miasta wracają w tych dniach z wakacji w Rumunii pochodzące z tego kraju opiekunki osób starszych, a więc najbardziej narażonych na COVID-19.