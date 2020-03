"To dopiero początek", ekspert o możliwych 10 milionach zakażonych. Niemcy zaostrzają strategię walki z wirusem

W poniedziałek komisja rządu Niemiec przedstawiła listę z kolejnymi restrykcjami związanymi z pandemią Covid-19, które zostały ustalone z władzami 16 landów. - To szczególne wytyczne, które mają na celu dalsze ograniczenie kontaktów, mogących prowadzić do zakażeń - mówiła wówczas na konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel.

10 milionów zakażonych?

Później tego samego dnia kanclerz Angela Merkel wygłosiła orędzie do narodu, apelując do obywateli o przestrzeganie ograniczających życie publiczne, bezprecedensowych zasad, które mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. - Sytuacja jest poważna. Potraktujcie ją poważnie. Od czasu zjednoczenia Niemiec, w zasadzie od II wojny światowej, nie było większego wyzwania dla naszego państwa, w którym solidarność odgrywałaby tak wielką rolę - powiedziała Merkel w przemowie, emitowanej w telewizji .

Zamknięte bary i teatry, zawieszone nabożeństwa

Ograniczenia podróży

“Dzisiaj robimy kolejny krok w celu ochrony ludności. Rozszerzamy ograniczenia podróży do naszego kraju na osoby przyjeżdżające z państw członkowskich. Niezależnie od tego, czy podróżują do Niemiec drogą powietrzną, kolejową, wodną, czy lądową” - poinformował minister w oświadczeniu, wydanym przez jego resort. Scheuer dodał, że zakaz nie dotyczy ruchu towarowego oraz osób pracujących w służbie zdrowia oraz infrastrukturze krytycznej.

Osoby, które pilnie potrzebują dostać się do Niemiec oraz osoby dojeżdżające do pracy w tym kraju proszone są o posiadanie dowodów, wskazujących potrzebę przekroczenia granicy - dodał resort.

Niemcy wstrzymują przyjmowanie uchodźców

"W związku z przedsięwzięciami na rzecz ograniczenia pandemii koronawirusa" ministerstwo poleciło Federalnemu Urzędowi ds. Migracji i Uchodźców (Bamf), by wstrzymał do odwołania realizację programu przesiedleńczego, określonego w umowie z Turcją oraz niemieckiego programu przyjmowania uchodźców z powodów humanitarnych” - oświadczył rzecznik resortu.

Niski wskaźnik śmiertelności. Z jakiego powodu?

Po drugie jednak, zdaniem specjalistów, Niemcy są zdecydowanie lepiej przygotowane do walki z epidemiami niż większość innych europejskich krajów. Jak zauważył "Times", niemieckie laboratoria umożliwiały przeprowadzanie badań na dużą skalę już na wczesnym etapie zagrożenia. - Od początku systematycznie wzywaliśmy naszych lekarzy, by przeprowadzali testy - tłumaczy prof. Lothar Wieler z Instytutu Roberta Kocha. Według dr. Mike’a Ryana ze Światowej Organizacji Zdrowia, takie podejście umożliwia wykrywanie zakażeń zanim objawy u pacjentów się zaostrzą.

Jak poza tym zwracają uwagę media, komentując sytuację epidemiczną w Niemczech, w kraju tym działa liczna i dobrze wyposażona sieć placówek medycznych, a ochrona zdrowia ma do dyspozycji więcej łóżek do intensywnej terapii niż jakiekolwiek inne państwo w Europie. "Times" wyliczył, że w Niemczech takich łóżek jest 28 tysięcy, podczas gdy np. Wielka Brytania ma ich zaledwie 4 tysiące. “Telegraph” ostrzega jednak, że choć Niemcy mogą być lepiej przygotowane na epidemię niż inne borykające się z problemem kraje, to już niedługo nawet ich baza szpitalna może nie wystarczyć dla wszystkich pacjentów. Dlatego władze już zapowiedziały podwojenie liczby specjalistycznych łóżek do 56 tysięcy. - To jest dopiero początek dla Niemiec - przyznaje prof. Wieler z Instytutu Roberta Kocha. - Jeśli wyobrazić sobie epidemię jako krzywą, wówczas są kraje, które zwyczajnie są na niej dalej - wyjaśnia.