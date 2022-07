Koronawirus destabilizuje pracę szpitali w Niemczech. Z powodu kwarantanny na oddziałach brakuje personelu

czytaj dalej

Marina Owsiannikowa, o której świat usłyszał, gdy na antenie państwowej rosyjskiej telewizji Pierwyj Kanał pokazała plakat potępiający inwazję zbrojną na Ukrainę, poinformowała, że zakończyła pracę w "Die Welt". "To było wyjątkowe doświadczenie pracy w wolnym dziennikarstwie" - napisała na Instagramie. Zatrudnienie Owsiannikowej w niemieckim dzienniku wywołało falę negatywnych komentarzy w ukraińskim środowisku dziennikarskim. Ona sama poinformowała, że "została zmuszona do powrotu do Rosji". "Niestety, to moja jedyna szansa na zobaczenie moich dzieci i wywarcie wpływu na ich przyszłość" - napisała.