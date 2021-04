Niemiecki "hamulec bezpieczeństwa" przyjęty. "To nie jest odpowiedni środek'

Bundestag przyjął w środę poprawki do ustawy o ochronie przed zakażeniami, tworząc tym samym podstawę prawną do wprowadzenia mechanizmu jednolitych ograniczeń epidemicznych, w tym godziny policyjnej, dla całego kraju. W debacie w Bundestagu opozycja ostro skrytykowała te środki. Liberalna partia FDP jest szczególnie zaniepokojona planowaną godziną policyjną. To nie jest "odpowiedni środek", aby powstrzymać pandemię - podkreśliła zajmująca się zdrowiem deputowana FDP Christine Aschenberg-Dugnus.