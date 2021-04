Angela Merkel po pierwszej dawce AstraZeneki

Rzecznik rządu Steffen Seibert przekazał w piątek we wpisie na Twitterze słowa Angeli Merkel: "Cieszę się, że otrzymałam dziś swoje pierwsze szczepienie AstraZenecą. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w kampanię szczepień i wszystkim, którzy się zaszczepili. Szczepienia są kluczem do przezwyciężenia pandemii".

Kanclerz ma ponad 60 lat i tym samym należy do grona osób, które kwalifikują się do szczepień preparatem AstraZeneca w Niemczech.

AstraZeneca dla osób powyżej 60. roku życia

Na początku kwietnia prezydent Frank-Walter Steinmeier również zaszczepił się szczepionką tej firmy. "Ufam szczepionkom zatwierdzonym w Niemczech. Dziś otrzymałem pierwszą szczepionkę AstraZeneki. Szczepienia to kluczowy krok na drodze do wyjścia z pandemii" - powiedział wówczas szef państwa.

Pandemia w Niemczech

Według portalu Our World in Data łączna liczba podanych dawek przeciw COVID-19 w Niemczech to 20,7 miliona. 5,35 miliona osób otrzymało już obie dawki, co przekłada się na 6,4 proc. całej populacji.