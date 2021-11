Angela Merkel: sytuacja epidemiczna w Niemczech jest dramatyczna

Sytuacja w Niemczech jest dramatyczna - powiedziała w środę Angela Merkel, odnosząc się do kolejnej, rozwijającej się fali zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w kraju. Kanclerz Niemiec dodała, że wciąż "nie jest za późno, by się zaszczepić po raz pierwszy".

W Niemczech ostatniej doby zanotowano 52 826 nowych zakażeń koronawirusem. To wzrost o jedną trzecią w stosunku do poprzedniego tygodnia. Ostatniej doby zmarły 294 osoby chorujące na COVID-19, a od początku pandemii liczba zgonów wzrosła do 98 274 - wskazuje agencja Reutera.

- Nie jest za późno, by się zaszczepić po raz pierwszy - powiedziała na spotkaniu z niemieckimi samorządowcami. - Każdy, kto się szczepi, chroni siebie i innych i jeżeli zaszczepi się wystarczająco wielu ludzi, będzie to droga do wyjścia z pandemii - podkreśliła. Apelowała ponownie o to, by przekonywać nieprzekonanych do szczepień.