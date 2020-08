50 euro kary za brak maseczki, puste trybuny, surowe limity na prywatnych imprezach. Merkel proponuje nowe wytyczne

Kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawiła premierom rządów krajowych w imieniu rządu federalnego wytyczne w sprawie dalszej walki z pandemią COVID-19. Agencja dpa informuje, że propozycje szefowej niemieckiego rządu przewidują raczej zaostrzanie niż osłabianie obowiązujących restrykcji. Jedną z nich ma być grzywna za brak maseczki, która ma wynieść co najmniej 50 euro.

Jak głoszą wytyczne przedstawione przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, w podejmowanych działaniach trzeba "uwzględnić to, że rozwój infekcji jest w poszczególnych regionach bardzo zróżnicowany. Wysokie wskaźniki zakażeń wymagają innych przedsięwzięć niż wskaźniki niskie". Dlatego konieczne są uzgodnione działania "według tych samych zasad, ale działać należy zawsze w sposób dopasowany do regionalnej sytuacji epidemicznej".

Propozycja co najmniej 50 euro kary za brak maseczki

Z rządowego dokumentu wynika, że kanclerz Merkel chce przeforsować grzywnę w wysokości co najmniej 50 euro za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maski. W niektórych krajach związkowych - na przykład w Brandenburgii, Saksonii, Saksonii-Anhalcie czy Kraju Saary - nie grożą za to obecnie żadne sankcje finansowe. W innych - jak w Hamburgu, Dolnej Saksonii i Nadrenii-Palatynacie - minimalne stawki grzywien są niższe.

Ligowe rozgrywki bez publiczności do końca roku?

W myśl wytycznych, zakaz organizowania dużych publicznych imprez takich jak: festyny ludowe, większe zawody sportowe z udziałem publiczności czy duże koncerty i festiwale, miałby pozostać w mocy co najmniej do końca bieżącego roku. Wyjątki byłyby dopuszczalne tylko na terenach o bardzo niskim poziomie zagrożenia koronawirusem.

Rządowy dokument postuluje, by do końca bieżącego roku ligowe mecze piłki nożnej i innych popularnych gier zespołowych rozgrywano przy pustych trybunach.

Surowe limity osób na imprezach towarzyskich

Co do prywatnych imprez towarzyskich, to limit liczby ich uczestników miałby wynosić 25 osób, a w przypadku prywatnych imprez poza sferą prywatną - 50 osób. Obecnie tak surowe ograniczenia obowiązują jedynie w Hamburgu.