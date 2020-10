Merkel: to, co teraz zrobimy, zdecyduje o tym, jak wyjdziemy z tej pandemii

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wyraziła zaniepokojenie gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w kraju. - Musimy to zatrzymać. W przeciwnym razie nic dobrego z tego nie wyniknie - powiedziała po naradzie z szefami rządów krajów związkowych RFN. - Jestem przekonana, że to, co teraz zrobimy, zdecyduje o tym, jak wyjdziemy z tej pandemii - podkreśliła Angela Merkel.

Podczas narady nie znaleziono jednolitego rozwiązania dla budzącego kontrowersje zakazu zakwaterowania osób z obszarów zagrożonych, wprowadzonego w niektórych krajach związkowych. To "część decyzji, z której nie jestem jeszcze w pełni usatysfakcjonowana" - powiedziała kanclerz Merkel po negocjacjach. Jednak do obywateli skierowano "pilne wezwanie" do "powstrzymania się od niepotrzebnych podróży". Zakaz zakwaterowania ma teraz być sprawdzany pod kątem skuteczności do 8 listopada. Następnie według kanclerz Merkel zostanie ponownie omówiony.