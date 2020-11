"To próba, jakiej Niemcy nie przeżywali od czasów II wojny światowej". Kanclerz Merkel o pandemii

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w poniedziałek, że przed jej krajem nadal daleka droga, by wygrać walkę z pandemią. Dodała, że Niemcy powinni przygotować się na ograniczanie wzajemnych kontaktów w trakcie miesięcy zimowych. - To próba, jakiej Niemcy nie przeżywali od czasów II wojny światowej - przyznała.

W tym tygodniu zaczęły obowiązywać w Niemczech nowe restrykcje, które w mediach nazwane zostały "lockdownem w wersji light " . W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej kanclerz Angela Merkel wyraziła nadzieję, że ograniczenia będą działać jak „falochron”. Wezwała społeczeństwo do przestrzegania nowych środków w walce z koronawirusem i do ograniczenia kontaktów.

- To próba, jakiej Niemcy nie przeżywali od czasów II wojny światowej, i od nas wszystkich zależy, czy listopad będzie punktem zwrotnym w rozwoju pandemii koronawirusa - stwierdziła. - Jeśli wytrzymamy przez miesiąc z całą konsekwencją, może to być falochron dla drugiej fali (zakażeń - red.) - powiedziała Merkel. - To oznacza cztery tygodnie bez wielu rzeczy, które sprawiają, że życie jest piękne - przyznała.