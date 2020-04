Merkel: Dotychczasowy wynik jest kruchy. Jesteśmy na cienkim lodzie, na najcieńszym lodzie

Kanclerz Angela Merkel zaapelowała w czwartek do Niemców, aby wykazali się wytrwałością i zdyscyplinowaniem, by przetrwać pandemię COVID-19, która jest "wciąż na początku". Wezwała też do zwiększenia budżetu Unii Europejskiej na wsparcie ożywienia gospodarczego w związku z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa.

Kanclerz Angela Merkel zaznaczyła podczas wystąpienia w Bundestagu, że pandemia COVID-19 stawia Niemcy przed największą próbą "od czasów II wojny światowej i zjednoczenia kraju" w 1990 r. Przyznała, że obecna sytuacja jest tym trudniejsza, że brakuje punktów odniesienia, które pomogłyby przygotować odpowiednią reakcję.

"Nie zaprzepaśćmy tego, co już osiągnęliśmy"

Dodała, że w jej politycznej karierze jeszcze żadnej decyzji nie podjęła z takim trudem, jak tej o częściowym ograniczeniu wolności osobistych w kraju w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa. - Pandemia ogranicza dokładnie to, co należy do naszych podstawowych praw i potrzeb - powiedziała.

Merkel zaapelowała do władz krajów związkowych, aby nie podejmowały przedwcześnie decyzji o poluzowaniu obostrzeń obowiązujących na terenie kraju ze względu na koronawirusa. - Nie zaprzepaśćmy tego, co już osiągnęliśmy – apelowała. - Jeśli wykażemy największą możliwą wytrzymałość i dyscyplinę na początku tej pandemii, będziemy mogli wrócić do życia gospodarczego, społecznego i publicznego szybciej i w sposób zrównoważony - podkreśliła.

- Właśnie dlatego, że liczby budzą nadzieję, czuję się zobowiązana do stwierdzenia, że ​​ten dotychczasowy wynik jest kruchy. Jesteśmy na cienkim lodzie, nawet na najcieńszym lodzie - mówiła Merkel w Bundestagu. - Nie żyjemy w końcowej fazie pandemii, ale wciąż na początku - przestrzegła kanclerz.

Stopniowe łagodzenie ograniczeń przez Niemcy przewiduje, że zasady dystansu społecznego będą obowiązywać do 3 maja. Szkoły mają być otwierane od 4 maja, z priorytetem dla uczniów ostatniego roku. Fryzjerzy mogą ponownie otworzyć swoje salony. Otwarta została część sklepów.

Merkel i przedstawiciele lokalnych władz spotkają się ponownie 30 kwietnia, aby omówić sposób postępowania po 3 maja.

"Niemcy powinny być przygotowane na zwiększenie swojego wkładu do budżetu UE"

Merkel w przemówieniu nazwała Światową Organizację Zdrowia “niezastąpionym partnerem”. Podkreśliła też, że Niemcy powinny być przygotowane na zwiększenie swojego wkładu do budżetu Unii Europejskiej. - Europa nie jest Europą, jeśli nie staje we własnej obronie w obliczu niezawinionych problemów - dodała. Sprzeciwiła się przy tym emisji wspólnych obligacji strefy euro, co miałoby sfinansować pomoc dla krajów UE zmagających się z konsekwencjami pandemii. Takiego rozwiązania domagają się przede wszystkim Włochy.

Wyraziła nadzieję, że unijny pakiet pomocowy w wysokości 500 mld euro uda się jak najszybciej wcielić w życie. Unijne środki powinny zostać przygotowane do użytku do 1 czerwca - podkreśliła. Dodała, że do uruchomienia unijnej pomocy niezbędne będą uchwały Bundestagu.

Koronawirus w Niemczech

Od trzech dni utrzymuje się w Niemczech tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W ciągu ostatniej doby wykryto 2352 infekcje, a 215 osób zmarło.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 66 w porównaniu z dobowym bilansem opublikowanym w środę. Łączna liczba osób zakażonych, które zmarły, wzrosła w Niemczech do 5094 przypadków.

Dobowa liczba 2352 wykrytych infekcji oznacza wzrost o 152 w stosunku do danych przekazanych w środę. Liczba wszystkich osób w Niemczech, u których dotąd potwierdzono obecność koronawirusa, wynosi 148 046 - podano w komunikacie.

Ok. 3800 zainfekowanych osób zostało uznanych za wyleczone w ciągu ostatniej doby. Ogółem wyzdrowiało ok. 103,3 tys. zakażonych. To 69 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem w Niemczech.

