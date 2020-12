Święta Bożego Narodzenia bez rodzinnych odwiedzin, życzenia składane przez internet. Apel Angeli Merkel

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała w sobotę do Niemców, aby unikali spotkań rodzinnych w święta Bożego Narodzenia i zachęcała do składania życzeń przez połączenie wideo. - To, co czeka wielu z nas, jest czymś zwyczajnym dla osób przebywających na zagranicznych misjach - podkreśliła.

Od środy w Niemczech obowiązuje lockdown, który trwać będzie co najmniej do 10 stycznia. Władze zakazały opuszczania domów bez konieczności, otwarte są tylko sklepy sprzedające produkty niezbędne do codziennego życia, a także apteki i banki. Zamknięte są szkoły. Niektórzy pracodawcy musieli zawiesić swoją działalność lub zlecić pracownikom pracę w systemie zdalnym. Nie działają między innymi zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Apel o ograniczenie kontaktów w święta i korzystanie z połączeń wideo

Kanclerz Angela Merkel zaapelowała w sobotę do Niemców, by w czasie tym ograniczyli kontakty społeczne do minimum i rezygnowali z odwiedzania rodzin w święta Bożego Narodzenia. Zachęcała do składania życzeń przez internetowe połączenia wideo. Podkreśliła, że eksperci ostrzegają przed wzrostem liczby infekcji w okresie świątecznym.

- To, co czeka wielu z nas w czasie świąt Bożego Narodzenia, jest czymś zwyczajnym dla osób przebywających na zagranicznych misjach - zauważyła. - Kobiety i mężczyźni stacjonujący z dala od domu, aby zapewnić nam bezpieczeństwo, wiedzą, co to znaczy mieć ograniczony kontakt z bliskimi - mówiła Merkel w cotygodniowym wystąpieniu wideo. - Wiedzą, co to znaczy być dostępnym tylko przez Skype'a przez długi czas zamiast być razem - kontynuowała.

Niemcy. Zestawienia zdjęć dzień przed lockdownem i w pierwszym dniu obowiązywania obostrzeń Monachium. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Monachium. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Monachium. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Monachium. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Frankfurt. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/RONALD WITTEK Frankfurt. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/RONALD WITTEK Frankfurt. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/RONALD WITTEK Frankfurt. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/RONALD WITTEK Zestawienie zdjęć głównej ulicy handlowej w Dortmundzie dzień przed lockdownem i w pierwszym dniu lockdownu | PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Dortmund. Fotografia dzień przed lockdownem i w pierwszym jego dniu | PAP/EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Ponad 31 tysięcy nowych zakażeń w Niemczech

Instytut Chorób Zakaźnych imienia Roberta Kocha (RKI) poinformował w sobotę rano o 31 300 potwierdzonych ostatniej doby przypadkach koronawirusa w Niemczech i o śmierci kolejnych 702 pacjentów.

Łączna liczba zakażonych od początku pandemii wzrosła do 1 471 238, zaś liczba zgonów do 25 640.

Autor:js//rzw

Źródło: Reuters, PAP