Szpitale Moskwy pracują "na granicy możliwości"

Liczba zakażonych koronawirusem w Moskwie gwałtownie rośnie i w piątek zbliżała się do ośmiu tysięcy. Władze stolicy alarmują: szpitale i pogotowie ratunkowe pracują "na granicy swoich możliwości". Przyznają przy tym, że do szczytu epidemii "jeszcze daleko". W całej Rosji liczba zainfekowanych COVID-19 zbliża się do dwunastu tysięcy.