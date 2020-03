To nie jest "choroba starych ludzi". W Moskwie najwięcej zakażeń wśród osób w wieku 18-40 lat

W ciągu ostatniej doby w Rosji zarejestrowano 302 przypadki zakażenia koronawirusem. Najwięcej w Moskwie - 212. Od początku epidemii, według oficjalnych statystyk, w całym kraju chorobę COVID-19 zdiagnozowano u 1836 pacjentów. Większość zainfekowanych w stolicy, jak podają jej władze, to osoby w wieku 18-40 lat.

Jak podał rosyjski sztab do spraw zwalczania koronawirusa, wśród 212 mieszkańców rosyjskiej stolicy, których infekcję stwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin, prawie połowa (102 osoby) to ludzie w wieku 18-40 lat. 58 osób ma od 40 do 65 lat, 35 osób jest powyżej 65 lat. Odnotowano także 17 przypadków zakażeń wśród dzieci.