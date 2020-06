"Oczekiwany spadek zachorowań nie następuje". Meksyk prognozuje podwojenie się liczby zmarłych do jesieni

W Meksyku według oficjalnych danych koronawirusem SARS-CoV-2 zakaziło się dotąd około 200 tysięcy osób, a ponad 20 tysięcy z tego powodu zmarło. Rząd przygotowuje się na długą walkę z pandemią i prognozuje, że do jesieni liczba ofiar śmiertelnych niemal się podwoi.

Opóźnienia w dostarczaniu danych o epidemii

Rząd lewicowego prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora, który według meksykańskiej opozycji i wielu krajowych lekarzy w początkowej fazie epidemii starał się minimalizować w prognozach zagrożenie z powodu COVID-19, obecnie przewiduje, że do końca października w kraju wskutek zakażenia koronawirusem może umrzeć 35 tysięcy osób. Prognozy Uniwersytetu Waszyngtońskiego dotyczące pandemii w Meksyku prognozują na sierpień ponad 51 tysięcy zgonów. Przyczyną tak dużych rozbieżności w prognozach "są wielkie opóźnienia w dostarczaniu danych dotyczących epidemii w poszczególnych stanach, dochodzą one do ośmiu-dziewięciu dni" - wyjaśniła przedstawicielka resortu zdrowia Olga Sanchez Cordero w środę na krajowej konferencji gubernatorów 31 stanów Meksyku.