Kilkusetmetrowe kolejki po butle z tlenem. Gangi zarabiają na pandemii

W stolicy Meksyku ustawiają się kilkusetmetrowe kolejki przed dwoma sklepami sprzedającymi butle z tlenem medycznym. Ma to związek z dalszym gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

Jak podało w sobotę czasu lokalnego meksykańskie ministerstwo zdrowia, w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju tym wykryto 16 105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co zwiększyło ogólną liczbę zainfekowanych od początku pandemii w tym kraju do 1 524 036. W ciągu minionej doby zmarło 1135 osób z COVID-19, a łączna liczba zgonów związanych z tą chorobą wzrosła do 133 204.