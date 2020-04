"To pomoże chronić naszych kierowców". Na COVID-19 zmarło 26 spośród nich, Londyn zmienia zasady

Od poniedziałku w autobusach komunikacji miejskiej w Londynie obowiązuje zasada, że pasażerowie mogą wchodzić jedynie przez środkowe drzwi, nie zaś - jak do tej pory - przez przednie. To reakcja na alarmujące statystyki, według których od początku epidemii zmarło 26 zakażonych koronawirusem kierowców stołecznego przedsiębiorstwa transportowego TfL.

Brak środków ochronnych

Laburzystowski burmistrz Londynu Sadiq Khan napisał na Twitterze, że "to pomoże chronić naszych niesamowitych kierowców". Kierowcy oraz reprezentujące ich związki zawodowe skarżą się jednak, że te działania to zdecydowanie za mało, bo TfL nie wyposaża ich ani w maseczki, ani rękawiczki, nie mają gdzie myć rąk, a autobusy są zbyt rzadko dezynfekowane, jeśli w ogóle.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Według najnowszych statystyk, przekazanych przez brytyjskie służby w niedzielę po południu, do 596 wzrosła liczba osób, które zmarły z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 16 060. Dobowy bilans obejmuje zgony zarejestrowane w szpitalach w ciągu 24 godzin między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę.

Bilans ten jest wyraźnie niższy niż podawane w ostatnich dniach, np. w sobotę informowano o 888 zgonach. To także pierwszy przypadek od 13 dni, by dobowa liczba zmarłych była mniejsza niż 600. Nie wiadomo jednak, czy jest to efekt tego, że w weekend stwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonu może odbywać się z opóźnieniem (tak już się zdarzało w przeszłości), czy też spadająca liczba chorych przyjmowanych do szpitali zaczęła się przekładać na mniejszą liczbę zgonów.