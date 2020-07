"Musimy uniknąć medycznej humanitarnej katastrofy". Przywracają surowe restrykcje na dwa tygodnie

Z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem rząd Libanu wprowadza ponownie surowe restrykcje, które będą obowiązywać przez dwa tygodnie. Sklepy, firmy prywatne, banki i instytucje edukacyjne będą mogły być otwarte tylko we wtorki i środy.

W związku z dynamicznym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem rząd przywrócił surowe obostrzenia - nowe przepisy nakazują zamknięcie miejsc kultu, kin, barów, klubów nocnych i popularnych bazarów. Zakazane jest również organizowanie imprez sportowych. Sklepy, firmy prywatne, banki i instytucje edukacyjne będą mogły być otwarte tylko we wtorki i środy, a od czwartku do poniedziałku, aż do 10 sierpnia, będzie obowiązywała niemal całkowita kwarantanna.