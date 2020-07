Koronawirus znów zabija w Korei. "Szczep GH rozprzestrzenia się znacznie szybciej"

Większość zakażonych ma bardziej zaraźliwą odmianę wirusa

We wtorek koreańskie służby medyczne zgłosiły 44 nowe zakażenia, w tym 20 infekcji lokalnych. Podniosło to łączny bilans zakażeń do 13 181. Zmarła również kolejna zakażona osoba, a bilans zgonów zwiększył się do 285.