"Wszyscy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji". Pierwsze takie wybory czasu pandemii. Jak głosowali Koreańczycy?

Mimo pandemii COVID-19, w Korei Południowej odbyły się w środę wybory parlamentarne. To pierwsze państwo, w którym wybierano władze ogólnokrajowe od czasu pojawienia się nowego koronawirusa. Do urn udało się najwięcej obywateli od prawie 30 lat. Głosować mogły nawet osoby przebywające na kwarantannie. Władze zastosowały szczególne środki ostrożności, by nie dopuścić do rozprzestrzenienia się infekcji. Wstępne wyniki wskazują, że wybory wygrała partia urzędującego prezydenta.