Koreańscy badacze: call center szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się koronawirusa

W Korei Południowej wykryto w czwartek 104 nowe przypadki koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę w tym kraju do 9241 - poinformowały południowokoreańskie Koreańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób. Koronawirus szczególnie łatwo szerzy się w pomieszczeniach zamkniętych, przy wydłużonej ekspozycji – podała w środę południowokoreańska agencja prasowa Yonhap, wskazując na wysoką liczbę przypadków infekcji na jednym z pięter seulskiego biurowca.

Do poniedziałku zakażenie koronawirusem potwierdzono u 94 spośród 216 osób, które pracowały w call center na 11. piętrze budynku w Seulu, zanim 9 marca został on zamknięty w ramach kwarantanny – wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorób (KCDC).

Zdaniem KCDC, powodem wysokiego odsetka zakażonych mogła być przedłużona ekspozycja na patogen. "Można to ocenić jako wynik zaraźliwego i wielokrotnego rozprzestrzeniania się wirusa drogą kropelkową, co wiąże się z charakterem pracy w call center" - oceniły KCDC w komunikacie prasowym.

Na dziewiątym i dziesiątym piętrze biurowca potwierdzono jak dotąd tylko trzy przypadki. Na innych piętrach budynku nie zarejestrowano żadnego zakażenia. "Sugeruje to, że możliwość szerzenia się wirusa poprzez system klimatyzacji jest bardzo mała (…), a także potwierdza, że możliwość infekcji przez krótkie, codzienne spotkania, takie jak współdzielenie windy czy lobby, jest niewielka" - oceniono.

W Korei Południowej wykryto w czwartek 104 nowe przypadki koronawirusa, co zwiększyło ich łączną liczbę do 9241. Liczba ofiar śmiertelnych epidemii wzrosła o pięć osób do 131 - poinformowały południowokoreańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób.