Byli wzorem walki z pandemią, teraz padł rekord zakażeń. Zamknięto budynek parlamentu

Kwarantanna w Zgromadzeniu Narodowym

Zakażony fotoreporter obsługiwał w środę spotkanie rządzącej Partii Demokratycznej. Z powodu wykrycia u niego infekcji co najmniej 10 kluczowych członków ugrupowania, w tym jego przewodniczący Li He Czan, musiało przejść testy i poddać się domowej kwarantannie.

Przewodniczący rządzącej w Korei Południowej Partii Demokratycznej Li He Czan poddawany testowi na koronawirusa PAP/EPA/YONHAP

Po poluzowaniu restrykcji pandemia przyspiesza

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w kraju odnotowano w sumie ponad 3,8 tysiąca nowych zakażeń, przy czym 959 z nich wiązanych jest z konserwatywnym Kościołem protestanckim Sarang Jeil na północy Seulu, a co najmniej 273 z demonstracją, która odbyła się w centrum tego miasta 15 sierpnia – podała agencja Yonhap.

Ogólny bilans infekcji w Korei Południowej wzrósł do 18 706. Zmarła również kolejna zakażona osoba, co podniosło łączny bilans zgonów do 313 – wynika z danych Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC).