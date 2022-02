Omikron w Korei Południowej szerzy się zbyt szybko. Władze rezygnują z kontroli przy pomocy GPS-a

Szybkość, z jaką szerzy się omikron, uniemożliwia tego rodzaju ścisłą i aktywną odpowiedź medyczną – oświadczyła szefowa Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA) Dzung Eun Kiong. Urzędnicy nie będą już codziennie sprawdzali stanu zdrowia pacjentów przed 60. rokiem życia i bez chorób współistniejących. Takie osoby będą monitorowały swój stan we własnym zakresie i mają się zgłaszać do szpitali, jeśli się on pogorszy – podała agencja Yonhap.