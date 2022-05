COVID-19 w Korei Północnej. Ponad dwa miliony osób z objawami

Zaopatrzenie medyczne sprowadzane w tajemnicy z Chin

Według komentatorów zubożała Korea Północna nie dysponuje wystarczającą liczbą zestawów testowych, by badać osoby z objawami. Północnokoreańska służba zdrowia uznawana jest za słabo wyposażoną i niewydolną. Rodzi to obawy, że kraj może się stać wylęgarnią nowych, potencjalnie groźnych wariantów koronawirusa. Z drugiej strony, jeśli fala zakażeń nie doprowadzi do poważnego kryzysu, to po osiągnięciu odporności zbiorowej władze mogą otworzyć granicę z Chinami i wznowić handel, co pomogłoby złagodzić zapaść gospodarczą.