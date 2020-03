Żona premiera Kanady ma koronawirusa. Trudeau w kwarantannie

Jak dodał, sam także czuje się dobrze. "Nie wykazuję żadnych objawów wirusa, ale także będę kierował się zaleceniami naszego lekarza i na razie pozostanę w izolacji. W tym czasie będę kontynuował pracę z domu i prowadził spotkania w formie wideo i telekonferencji" - poinformował premier. Zaapelował do Kanadyjczyków o stosowanie się do zaleceń ekspertów.

Trudeau kontynuuje pracę

Środki ostrożności zastosowane wobec premiera określono jako "zapobiegawcze" i podjęte za radą lekarzy. Zalecili oni również, aby Trudeau kontynuował codzienne zajęcia, monitorując przy tym swój stan. Jak informują media, premier spędził czwartek na zdalnych briefingach, rozmowach telefonicznych i wirtualnych spotkaniach, w tym z przywódcami światowymi, m. in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem i brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Uczestniczył też zdalnie w specjalnym posiedzeniu gabinetu poświęconemu walce z koronawirusem. Trudeau odwołał planowane na czwartek spotkanie "na żywo" z premierami prowincji kanadyjskich i przedstawicielami rdzennej ludności indiańskiej, które miało dotyczyć m. in. wpływu najnowszych spadków cen ropy na gospodarkę Kanady i epidemii COVID-19.

Premier Kanady wraz z żoną zostaną poddani 14-dniowej kwarantannie. Zgodnie z komunikatem z biura premiera, Justin Trudeau czuje się dobrze i nie wykazuje objawów zakażenia, nie będzie więc na razie poddany testowi na obecność wirusa. Poinformowano również, że w piątek Trudeau zamierza wygłosić orędzie do Kanadyjczyków.

Brała udział w imprezie z udziałem tysięcy osób

4 marca Sophie Gregoire Trudeau wzięła w Londynie udział w imprezie organizacji charytatywnej WE z udziałem brytyjskich celebrytów i tysięcy młodych osób.

Jak podaje kanadyjski nadawca CBC News, żona Trudeau uczestniczyła w panelu z byłą premier Australii Julią Gillard, moderowanym przez piosenkarkę Leonę Lewis. W tej zorganizowanej na stadionie Wembley imprezie WE Day UK uczestniczył także m.in. aktor Idris Elba, kucharz-celebryta Jamie Oliver, kierowca wyścigowy Lewis Hamilton i wiele innych znanych osób.

Imprezy WE Day, które odbywają się w różnych miastach na całym świecie, skierowane są do młodzieży i nauczycieli, którzy angażują się w działalność społeczną. Szacuje się, że w wydarzeniu na Wembley uczestniczyło około 13 tysięcy młodych ludzi.

Żona premiera Kanady przebywała w Londynie ze swoją córką Ellą-Grace oraz teściową Margaret Trudeau. Zarówno Ella-Grace, jak i dwójka jej rodzeństwa nie poszli w czwartek do szkoły.

Izolacja lidera opozycji i kwarantanna pracowników publicznych

Źle czuje się również przywódca opozycyjnej Nowej Partii Demokratycznej (NDP) Jagmeet Singh, który pracuje w domu. Zdaniem lekarzy nie ma on koronawirusa, ale powinien pozostawać przez kilka dni w odosobnieniu.

Ontario, prowincja Kanady z największą liczbą ludności, ogłosiła już zamknięcie szkół do 5 kwietnia. Premier prowincji Francois Legaut wezwał wszystkich przybywających z zagranicy do dobrowolnej izolacji na 14 dni. Kwarantanna będzie obowiązkowa dla wszystkich pracowników publicznych. Legaut wezwał także do odwołania wszystkich zgromadzeń w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem ponad 250 osób, a także wszystkich zebrań nie uważanych za niezbędne. Podobny apel wystosowały władze prowincji Alberta i Kolumbia Brytyjska.