"Kiedy pojawiła się epidemia hiszpanki, wiosna była zła. Ale jesień była jeszcze gorsza"

Rząd kanadyjskiej prowincji Ontario zapowiedział w poniedziałek, że zacznie łagodzić obostrzenia. Na początek ma udzielić zgody na wznowienie działalności wybranych branż. Pierwszy etap wymaga jednak od dwóch do czterech tygodni stałego spadku liczby zachorowań – podkreślono. Przed przedwczesnym znoszeniem ograniczeń przestrzega premier Kanady Justin Trudeau.

W pierwszej fazie, nazwanej "ochronną", liczące 14,5 milionów mieszkańców Ontario może liczyć na otwarcie niektórych firm i zezwolenie na zgromadzenia liczące więcej niż - dozwolone obecnie - pięć osób. W drugiej fazie, określanej jako "restart", powiększana będzie liczba firm i dopuszczalna liczebność zgromadzeń. W fazie trzeciej, "odbudowy", Ontario ma przejść do "nowej normalności". W programie przedstawionym przez władze Ontario, w odróżnieniu od innych prowincji, które w ubiegłym tygodniu zaczęły prezentować swoje plany, nie ma dat. Każdy z etapów ma potrwać od dwóch do czterech tygodni, po których lekarze będą określać, czy zaostrzyć zasady, utrzymać obowiązujące, czy też dalej łagodzić obostrzenia.

"Powrót gospodarki Ontario do działalności będzie powolny, metodyczny i stopniowy"

- Nikt nie chce odmrozić gospodarki szybciej niż ja, ale powrót gospodarki Ontario do działalności będzie powolny, metodyczny i stopniowy – oświadczył premier Ontario Doug Ford. Podkreślił, że eksperci są zdania, iż prowincja jest w środku szczytu zachorowań i na razie można określić mapę drogową, ale nie terminy. - Widzieliśmy na całym świecie, że wystarczy jedna osoba - przypomniał. W minioną sobotę, komentując manifestację około 200 osób, które przed Queen’s Park, siedzibą parlamentu Ontario, protestowały przeciwko ograniczeniom, Ford powiedział, że to "grupka hałasujących ludzi".

Od 17 marca w Ontario obowiązuje stan wyjątkowy. Działają wyłącznie branże uznane za niezbędne, do końca maja zamknięte są szkoły. Z ponad 48 tysięcy wykrytych do poniedziałku w Kanadzie przypadków koronawirusa, prawie 15 tysięcy przypada na Ontario.

Odmienne podejście w innych prowincjach Kanady

Tymczasem prowincja o największej liczbie przypadków SARS-CoV-2, Quebec (prawie 25 tysięcy) przyjęła odmienne podejście. 11 maja zacznie funkcjonować część szkół i przedszkoli – poza metropolią Montrealu, gdzie zostaną otwarte 19 maja. Szkoły średnie i wyższe pozostaną zamknięte do końca sierpnia. Na terenie Quebecu mieszka ponad 23 proc. ludności Kanady.

W zeszłym tygodniu pięcioetapowy plan przywracania działalności w gospodarce od 4 maja ogłosił Saskatchewan. To piąta pod względem liczby ludności prowincja Kanady, choć liczy zaledwie 1,2 mln mieszkańców (ponad 3 proc. ludności kraju).

"Kiedy pojawiła się epidemia grypy hiszpanki, wiosna była zła, ale jesień była jeszcze gorsza"

Premier Kanady Justin Trudeau podkreślił w poniedziałek podczas swojej codziennej konferencji prasowej, że decyzje co do gospodarki leżą w gestii prowincji. Trwają konsultacje Ottawy z prowincjami w sprawie wytycznych, ale mają to być zasady "podzielane" przez wszystkich. Justin Trudeau przestrzegł, że zmniejszanie obostrzeń będzie musiało być prowadzone w bardzo ostrożny sposób. - Historycy pamiętają, że w 1918 roku, kiedy pojawiła się epidemia grypy hiszpanki, wiosna była zła, ale jesień była jeszcze gorsza - podkreślił premier.