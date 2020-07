Huteryci odmawiają przestrzegania obostrzeń. "W waszej wspólnocie zachoruje wiele osób, niektórzy umrą"

Huteryci to jedyna mniejszość religijna w Kanadzie wskazana jako częściowo niechętna do współpracy podczas pandemii COVID-19. Premier prowincji Saskatchewan, Scott Moe ostrzegł, że niechęć do zasad bezpieczeństwa jest zagrożeniem. Z danych rządu prowincji wynika, że z 322 aktywnych przypadków zakażeń, 244 to zachorowania w osadach huterytów.