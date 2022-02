Kolejny dzień protestów w Ottawie. Apele władz Kanady i USA

USA zwróciły się do rządu Kanady o użycie możliwości prawnych do zakończenia protestów i odblokowania granicy okupowanej przez protestujących. W Ottawie kolejny dzień trwają protesty przeciwników obowiązku szczepień i obostrzeń epidemicznych. W czwartek zablokowano dojazd na lotnisko.

W czwartek administracja prezydenta USA Joe Bidena zwróciła się do premiera Kanady Justina Trudeau o użycie uprawnień rządu federalnego do zakończenia blokad na granicy. Sekretarz Homeland Security Alejandro Mayorkas i sekretarz transportu Pete Buttigieg rozmawiali ze swoimi kanadyjskimi odpowiednikami, zwracając się o doprowadzenie do zakończenia protestów. Według publicznego nadawcy CBC, Stany Zjednoczone zaoferowały Kanadzie pomoc. Jak informowała AP, w USA władze przygotowują się na ewentualność pojawienia się podobnych protestów jak w Kanadzie.