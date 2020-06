Koronawirus może zabić więcej ludzi niż wojna. "Teraz najgroźniejsi są cisi zabójcy"

W pierwszej połowie maja w mieście z powodu koronawirusa zmarło 950 osób. To – zgodnie z danymi jemeńskiego ministerstwa zdrowia - prawie cztery razy tyle, ile wskazywały statystyki z marca. Jak zauważa CNN, to jednocześnie prawie połowa ofiar śmiertelnych, jakie w 2015 roku pochłonęła w Adenie wojna.

Cisi zabójcy Jemeńczyków

COVID-19 to niejedyny problem, z jakim zmaga się dziś Jemen. W kraju trwa także epidemia gorączki chikungunya - tropikalnej choroby wirusowej, podobnej do dengi i przenoszonej przez komary. Co więcej, w tym roku, od stycznia do maja, odnotowano tam już ponad 100 tysięcy przypadków cholery. Wiele ośrodków pomocy humanitarnej oraz szpitali zostało zamkniętych z powodu braku funduszy i z powodu obaw lekarzy o ich własne zdrowie. Jakby tego było mało, tej wiosny gwałtowne powodzie zniszczyły sieć energetyczną w Adenie.