Liczba zakażeń poszybowała po przełożeniu terminu igrzysk. "Mogli mieć interes, żeby tę sytuację zataić"

Ulice Tokio od dawna nie były tak wyludnione. Od tygodnia w całej Japonii obowiązuje stan nadzwyczajny. Władze namawiają, by pozostać w domach. Powodem jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem. - Musimy zminimalizować kontakt między ludźmi, żeby zmniejszyć liczbę zakażeń – przekonuje premier Shinzo Abe. - Potrzebujemy też dobrze przygotować system medyczny. Dlatego przez miesiąc obowiązywać będzie stan nadzwyczajny – dodaje. Dla prawie 130-milionowej Japonii to wyjątkowo trudny czas. Wielkim wizerunkowym ciosem było dla wielu przełożenie igrzysk olimpijskich, które miały się odbyć latem. Z powodu pandemii przesunięto je na kolejny rok.

"W pewnym momencie naprawdę wydawało się, że Japonia ma wirusa pod kontrolą"

Początkowo Japonia jawiła się jako kraj, który dobrze sobie radzi z koronawirusowym zagrożeniem. Odnotowywana dzienna liczba zakażeń to było kilkanaście, góra pięćdziesiąt przypadków. Nagle, w dniu ogłoszenia decyzji o przełożeniu największej sportowej imprezy świata, liczby zaczęły radykalnie rosnąć, do nawet siedmiuset jednego dnia. Zainfekowanych jest teraz w Japonii 12 tysięcy osób, a nie tysiąc jak przed miesiącem.

Dla wielu to nie przypadek, że akurat w momencie ogłoszenia informacji o przełożeniu igrzysk tempo rozwoju epidemii tak przyspieszyło. - W pewnym momencie naprawdę wydawało się, że Japonia ma wirusa pod kontrolą – przyznaje dziennikarz sport.pl Paweł Wilkowicz. - Bardziej mówiono nie o tym, że w Japonii będzie koronawirus, ale o to się martwiono, że do Japonii przywiozą go sportowcy – dodaje.