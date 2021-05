Igrzyska olimpijskie coraz bliżej, rząd przedłuża stan wyjątkowy. "Mamy silne poczucie kryzysu"

Japońskie władze przedłużyły w piątek wprowadzony w związku z pandemią stan wyjątkowy w Tokio oraz w trzech innych regionach kraju. Ma on potrwać do końca maja. Krok ten ma na celu powstrzymanie gwałtownego wzrostu zakażeń, jaki odnotowuje w ostatnim czasie Japonia. Mimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej premier zapewnił, że zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich tego lata w Tokio jest wciąż możliwe.

Co z Igrzyskami Olimpijskimi?

Przedłużenie stanu wyjątkowego do 31 maja oznacza, że zakończy się on na niecałe dwa miesiące przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które zostały przełożone w zeszłym roku na bieżący z powodu pandemii.

Jak podaje Agencja Reutera, do piątku internetową petycję, wzywającą do odwołania igrzysk, podpisało ponad 230 tysięcy osób.

"Mamy silne poczucie kryzysu"

Choć Japonia nie ucierpiała z powodu pandemii równie mocno, co inne kraje, trwająca tam kampania szczepień postępuje powolnie. Jak wynika z danych Agencji Reutera, do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało zaledwie 2 procent japońskiej populacji, liczącej około 126 milionów ludzi. Premier Japonii obiecał przyspieszyć proces szczepień. Oświadczył, że w planach jest wykonywanie miliona zastrzyków dziennie. Nie podał jednak dokładnego harmonogramu. Wyraził przy tym nadzieję, że do końca lipca zaszczepione zostaną wszystkie osoby starsze, które wyrażą taką chęć.