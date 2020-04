"Ograniczenie kontaktów o 80 proc. pozwoliłoby opanować epidemię w Japonii w ciągu miesiąca"

Ograniczenie kontaktów międzyludzkich o 80 proc. pozwoliłoby opanować epidemię w Japonii w ciągu miesiąca - uważają eksperci z zespołu do spraw koronawirusa tamtejszego ministerstwa zdrowia. W ich ocenie, jeśli nie zostałyby podjęte żadne kroki zapobiegawcze, w Japonii mogłoby być nawet 850 tysięcy ciężkich przypadków COVID-19, a blisko połowa z chorych mogłaby umrzeć.

W środę zespół ekspertów do spraw koronawirusa japońskiego ministerstwa zdrowia przedstawił prognozę, dotyczącą rozprzestrzeniania się patogenu w kraju.

Prognoza zachorowań i ofiar śmiertelnych

Członek zespołu, profesor epidemiologii teoretycznej z Uniwersytetu Hokkaido, Hiroshi Nishiura - cytowany przez japońskie media - wyjaśniał, że jeśli spełni się najgorszy scenariusz, ciężka choroba może rozwinąć się w Japonii u 200 tysięcy osób w wieku od 15 do 64 lat oraz u 650 tysięcy osób po 64. roku życia

Naukowiec nie podał szacunkowej liczby zgonów, ale powiedział, że umrzeć może 49 proc. spośród ciężko chorych pacjentów. Tygodnik "Nikkei Asian Review" przekazał, że przekłada się to na 418 tysięcy ofiar śmiertelnych.

Obliczenia zespół specjalistów oparł na założeniu, że każdy zainfekowany zakazi średnio 2,5 innych osób. Nie wzięto w nich jednak pod uwagę środków wprowadzonych już przez japońskie władze przeciwko epidemii, ale profesor Nishiura mimo wszystko zdecydował się opublikować szacunki, by przestrzec przed niebezpieczeństwem koronawirusa – napisał dziennik "Yomiuri Shimbun".

Ograniczenie kontaktów kluczowe dla władz

Premier Japonii Shinzo Abe ogłosił w ubiegłym tygodniu stan wyjątkowy w Tokio i sześciu innych prefekturach. Pozwala to lokalnym władzom na zaostrzenie środków prewencji, w tym zalecanie ludziom, by pozostawali w domach i zachęcanie niektórych firm, by wstrzymały działalność. Nie przewidziano jednak kar za niewypełnianie tych zaleceń.