"Infekcje się rozprzestrzeniają". Japonia wciąż walczy z koronawirusem

Najwięcej infekcji odnotowano jeszcze minionej doby w prefekturach: Osaka - 194 przypadki, Aichi - 160 i Fukuoka - 145. Rząd metropolitalny Tokio podniósł alert w związku z pandemią do najwyższego z czterech poziomów, co oznacza, że "infekcje się rozprzestrzeniają", a gubernator Yuriko Koike ostrzegła, iż może ogłosić stan wyjątkowy dla stolicy. W sobotę potwierdzono rekordowe 472 przypadki zakażenia SARS-CoV-2, a w piątek 463. Od wybuchu epidemii w Japonii zmarło 1026 osób.

Epidemia odradza się od końca maja

Rząd zwrócił się do Japończyków, aby "dokładnie rozważyli", czy muszą wracać do swoich rodzinnych miast w czasie letnich wakacji, powołując się na obawy, że takie wyjazdy mogą rozprzestrzeniać wirusa, szczególnie wśród osób starszych. Apel pojawił się pomimo kontrowersyjnego programu dotacji rządu, który ma pobudzić krajową turystykę dotkniętą pandemią. Administracja premiera Shinzo Abego rozpoczęła w lipcu kampanię "Jedź w podróż", chociaż lokalne władze wyraziły obawy co do potencjalnego napływu ludzi z obszarów, gdzie odnotowano ostatnio wzrost infekcji.