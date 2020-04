Burmistrz Osaki: w czasie epidemii zakupy powinni robić mężczyźni, zajmuje im to mniej czasu niż kobietom

Ichiro Matsui, burmistrz japońskiego miasta Osaka, stwierdził, że na zakupy w czasie epidemii powinni chodzić mężczyźni, bo kobietom zajmuje to więcej czasu. - Mężczyźni szybko biorą z półek to, co mają kupić i nie zostają długo w sklepie. Dzięki temu unikają kontaktu z innymi osobami - stwierdził. Część Japończyków skrytykowała jego słowa w mediach społecznościowych.

W Osace od 7 kwietnia obowiązuje stan wyjątkowy. Burmistrz Ichiro Matsui zarekomendował, by do supermarketów wpuszczano ograniczoną liczbę osób jednocześnie. Zaapelował do mieszkańców, by ograniczyli wyjścia do sklepów i robili zakupy raz na kilka dni. Zaproponował, żeby osoby urodzone w miesiącach parzystych chodziły po zakupy tylko w dni parzyste, a urodzone w miesiącach nieparzystych - w dni nieparzyste.