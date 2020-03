Zamknięta Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, odwołane modlitwy w meczecie Al-Aksa

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, czczona w tradycji chrześcijańskiej jako miejsce ukrzyżowania i pochówku Jezusa, została w środę zamknięta na tydzień. Pod Ścianą Płaczu pouczano wiernych, by powstrzymywali się od odprawiania zbiorowych modlitw i całowania kamieni starożytnego muru. Z kolei muzułmańscy duchowni odwołali modlitwy w meczecie Al-Aksa.

Jlascar/Wikimedia CC BY 2.0

Palestyńczyk Adib Dżuda, którego rodzina od XIII wieku posiada jeden z kluczy do kościoła, potwierdził decyzję na Facebooku. Bazylika pozostaje we współposiadaniu kilku Kościołów chrześcijańskich, wiec by nie wyróżniać żadnego z wyznań, klucze zostały powierzone muzułmanom.